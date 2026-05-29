Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 29 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 16%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 16 grados.Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 20Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan