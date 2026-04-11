Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este sábado 11 de abril informa que estará con nubes con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 14Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Guadalajara