Miércoles, 03 de Junio 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 3 de junio determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 7 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto
Clima en Tapalpa
Clima en Tonalá
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Ciudad de México
Clima en Monterrey
Clima en Chapala
Clima en Cancún
Clima en Tlaquepaque
Clima en Puerto Vallarta
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Guadalajara
Clima en Mazamitla

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones