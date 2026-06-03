Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 3 de junio determina que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 45%.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 16

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 7 de junio de 2026: nubes, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

