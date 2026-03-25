Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el miércoles 25 de marzo de 2026

El clima en Zapopan para este miércoles 25 de marzo determina que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 22%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Jueves 26 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Viernes 27 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12Sábado 28 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Domingo 29 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Lunes 30 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Martes 31 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Miércoles 1 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa