Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este martes 14 de abril anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 14%.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Guadalajara