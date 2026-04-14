Martes, 14 de Abril 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este martes 14 de abril anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 14%.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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