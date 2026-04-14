Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 14 de abril prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 14%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga