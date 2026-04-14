Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 14 de abril prevé que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 14%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

