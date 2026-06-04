Jueves, 04 de Junio 2026

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Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Zapopan

Por: Redacción web .

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 4 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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