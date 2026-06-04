Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 4 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en El Salto

Clima en Chapala

