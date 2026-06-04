Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 4 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 22 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en El Salto Clima en Chapala