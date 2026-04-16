Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 16 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Mazamitla

