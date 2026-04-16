Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este jueves 16 de abril informa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 12%.Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Mazamitla