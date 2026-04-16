Jueves, 16 de Abril 2026

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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 16 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 11%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 13 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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