Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 12 de abril anticipa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15Clima en Puerto Vallarta Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga