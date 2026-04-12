Clima en Zapopan hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Zapopan para este domingo 12 de abril anticipa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Zapopan

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Ciudad de México

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

