Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Guadalajara para este domingo 12 de abril informa que estará con nubes dispersas con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En relación a la humedad, la misma rondará el 17%.Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Tepatitlán de Morelos