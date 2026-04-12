Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en El Salto para este domingo 12 de abril anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Domingo 19 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Tonalá Clima en Monterrey