Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en El Salto para este domingo 12 de abril anticipa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 14 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

