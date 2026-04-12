Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Chapala para este domingo 12 de abril determina que estará con algo de nubes con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 35%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Sábado 18 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en El Salto

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Tlaquepaque

Clima en Mazamitla

