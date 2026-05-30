Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 30 de mayo prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 17%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

