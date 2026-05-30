Sábado, 30 de Mayo 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el sábado 30 de mayo de 2026

El clima en Tonalá para este sábado 30 de mayo prevé que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 17%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara
Clima en Zapopan
Clima en Tlajomulco de Zúñiga
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en El Salto
Clima en Tapalpa
Clima en Ciudad de México
Clima en Chapala
Clima en Mazamitla
Clima en Monterrey
Clima en Puerto Vallarta

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones