Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 3 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Martes 9 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 10 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Monterrey

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

