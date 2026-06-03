Miércoles, 03 de Junio 2026

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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este miércoles 3 de junio anticipa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 41%.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 15

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Martes 9 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 20

Miércoles 10 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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