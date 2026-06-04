Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Tonalá para este jueves 4 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 21 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 2 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 17

Sábado 6 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Domingo 7 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en El Salto

