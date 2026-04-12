Domingo, 12 de Abril 2026

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Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tonalá

Por: Redacción web .

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

Clima en Tonalá hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Tonalá para este domingo 12 de abril anticipa que estará con nubes dispersas con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 16%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tonalá

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
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