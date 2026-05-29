Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 29 de mayo informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 15%.Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Clima en Monterrey Clima en Mazamitla Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún