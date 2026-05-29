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Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlaquepaque

Por: Redacción web .

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

Clima en Tlaquepaque hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Tlaquepaque para este viernes 29 de mayo informa que estará con cielo claro con 31 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 15%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlaquepaque

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 18

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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