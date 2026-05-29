Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este viernes 29 de mayo prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Según se establece, el clima presenta un 1% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 16 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 18

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 18

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Puerto Vallarta

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