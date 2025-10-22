Miércoles, 22 de Octubre 2025

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

Redacción web

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este miércoles 22 de octubre prevé que estará con cielo claro con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 33%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Jueves 23 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Sábado 25 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

