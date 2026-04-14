Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este martes 14 de abril anticipa que estará con cielo claro con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 18%.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 17Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16Lunes 20 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos