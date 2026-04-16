Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este jueves 16 de abril informa que estará con cielo claro con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 11%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 16

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Miércoles 22 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Puerto Vallarta

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