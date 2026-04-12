Domingo, 12 de Abril 2026

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Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tlajomulco de Zúñiga

Por: Redacción web .

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 12 de abril informa que estará con algo de nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tlajomulco de Zúñiga

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
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