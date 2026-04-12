Clima en Tlajomulco de Zúñiga hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Tlajomulco de Zúñiga para este domingo 12 de abril informa que estará con algo de nubes con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 20%.Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Domingo 19 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Guadalajara Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Puerto Vallarta Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla