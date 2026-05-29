Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 29 de mayo prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 21%.Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Martes 2 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Viernes 5 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga