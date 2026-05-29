Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este viernes 29 de mayo prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 21%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Domingo 31 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 19

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Martes 2 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 17

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Viernes 5 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Cancún

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en El Salto

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

