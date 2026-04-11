Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este sábado 11 de abril determina que estará con nubes con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 14 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 23%.Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 15Miércoles 15 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 15Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa