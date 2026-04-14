Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este martes 14 de abril anticipa que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 18%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en El Salto

Clima en Chapala

