Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 16 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 11%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Lunes 20 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 21 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Cancún

