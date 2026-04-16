Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 16 de abril prevé que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 32 grados.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 11%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 14 grados.Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Lunes 20 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Martes 21 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Cancún