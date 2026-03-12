Jueves, 12 de Marzo 2026

Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Tepatitlán de Morelos

Por: Redacción web .

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 12 de marzo determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

