Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este jueves 12 de marzo determina que estará con lluvia moderada con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Domingo 15 de marzo de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 12

