Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026

El clima en Chapala para este jueves 12 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 63% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 15

Domingo 15 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 14

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 14

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 15

