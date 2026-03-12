Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026

El clima en El Salto para este jueves 12 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 13 grados.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Domingo 15 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 11Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 12Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Clima en Monterrey Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Ciudad de México