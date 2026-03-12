Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026

El clima en Guadalajara para este jueves 12 de marzo anticipa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 29 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Este que irán a una velocidad de 5 kms por hora.Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 13Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 13Domingo 15 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 12Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 12Clima en Tapalpa Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Chapala Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos