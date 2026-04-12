Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 12 de abril determina que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 23%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tepatitlán de Morelos

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18

Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tapalpa

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Cancún

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Guadalajara

Clima en Puerto Vallarta

