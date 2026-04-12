Clima en Tepatitlán de Morelos hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Tepatitlán de Morelos para este domingo 12 de abril determina que estará con nubes dispersas con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 15 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 23%.Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 15Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 18Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 17Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 16Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 16Clima en Tlaquepaque Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Cancún Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Guadalajara Clima en Puerto Vallarta