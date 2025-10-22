Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Tapalpa para este miércoles 22 de octubre informa que estará con cielo claro con 23 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 23 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 38%.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 11 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 20 y temperatura mínima de 12

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

Domingo 26 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 12

Lunes 27 de octubre de 2025: lluvia moderada, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 12

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 13

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 13

