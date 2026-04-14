Clima en Tapalpa hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Tapalpa para este martes 14 de abril prevé que estará con cielo claro con 26 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 26 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 12 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 22%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Tapalpa

Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 14

Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 15

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 15

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 14

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 12

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Ciudad de México

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tonalá

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

