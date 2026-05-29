Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 29 de mayo prevé que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 23

Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24

Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24

Jueves 4 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Tepatitlán de Morelos

