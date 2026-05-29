Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 29 de mayo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 29 de mayo prevé que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 35%.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 23 grados.Sábado 30 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 23Domingo 31 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 24Lunes 1 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Martes 2 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Miércoles 3 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 24Jueves 4 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Viernes 5 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos