Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 10 de abril prevé que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.

Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Sábado 11 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 22

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Tlaquepaque

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

Clima en Guadalajara

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Ciudad de México

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

