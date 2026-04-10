Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el viernes 10 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este viernes 10 de abril prevé que estará con cielo claro con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 21 grados.Acerca de a la humedad, la misma rondará el 27%.Sábado 11 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 22Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Jueves 16 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Clima en Monterrey Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Ciudad de México Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlajomulco de Zúñiga