Sábado, 11 de Abril 2026

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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 11 de abril informa que estará con nubes dispersas con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 21

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23

Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tepatitlán de Morelos
Clima en Tlaquepaque
Clima en Cancún
Clima en Zapopan
Clima en Monterrey
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