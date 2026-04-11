Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el sábado 11 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este sábado 11 de abril informa que estará con nubes dispersas con 35 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 25%.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Domingo 12 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 38 y temperatura mínima de 21Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 21Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 23Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Sábado 18 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en El Salto Clima en Ciudad de México