Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 3 de junio informa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.Según se comunicó, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Sábado 6 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Domingo 7 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Chapala Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en El Salto Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque