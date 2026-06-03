Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 3 de junio informa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se comunicó, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Domingo 7 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Chapala

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en El Salto

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

