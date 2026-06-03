Miércoles, 03 de Junio 2026

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Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Puerto Vallarta

Por: Redacción web .

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 3 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 3 de junio informa que estará con lluvia moderada con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 57%.

Según se comunicó, el clima presenta un 91% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 4 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Sábado 6 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Domingo 7 de junio de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Lunes 8 de junio de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 22

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 25

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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