Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 22 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Lunes 27 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

