Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

Por: Redacción web .

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 22 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25

Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24

Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22

Lunes 27 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22

Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21

Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23

