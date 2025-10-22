Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el miércoles 22 de octubre de 2025

El clima en Puerto Vallarta para este miércoles 22 de octubre determina que estará con lluvia ligera con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 63%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 24 grados.Jueves 23 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 25Viernes 24 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Sábado 25 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 24Domingo 26 de octubre de 2025: muy nuboso, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 22Lunes 27 de octubre de 2025: nubes, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 22Martes 28 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 21Miércoles 29 de octubre de 2025: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 23Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Monterrey