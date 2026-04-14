Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 14 de abril anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tonalá

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

Clima en Cancún

Clima en Tlaquepaque

Clima en Monterrey

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Mazamitla

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

