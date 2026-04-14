Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este martes 14 de abril anticipa que estará con cielo claro con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 23 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Jueves 16 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Viernes 17 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Sábado 18 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Lunes 20 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 22Clima en Chapala Clima en Tonalá Clima en Zapopan Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tlaquepaque Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Mazamitla Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos