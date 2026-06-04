Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 4 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 25Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Zapopan Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Guadalajara Clima en Mazamitla Clima en Tapalpa