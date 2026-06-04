Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 4 de junio de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 4 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 36 grados.

Además, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 25 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 44%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 5 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 25

Sábado 6 de junio de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 23

Domingo 7 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 23

Lunes 8 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 24

Martes 9 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 24

Miércoles 10 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 25

Jueves 11 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 24

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en El Salto

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Zapopan

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Guadalajara

Clima en Mazamitla

Clima en Tapalpa

