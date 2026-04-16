Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 16 de abril prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Viernes 17 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Sábado 18 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Domingo 19 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21Lunes 20 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Martes 21 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Monterrey Clima en Ciudad de México Clima en Tonalá Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en El Salto Clima en Mazamitla Clima en Guadalajara Clima en Zapopan Clima en Tlaquepaque Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos