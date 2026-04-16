Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 16 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 16 de abril prevé que estará con cielo claro con 34 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 22 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 28%.

Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Viernes 17 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Domingo 19 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 21

Lunes 20 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Martes 21 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 22

Miércoles 22 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Jueves 23 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Monterrey

Clima en Ciudad de México

Clima en Tonalá

Clima en Cancún

Clima en Tapalpa

Clima en El Salto

Clima en Mazamitla

Clima en Guadalajara

Clima en Zapopan

Clima en Tlaquepaque

Clima en Chapala

Clima en Tepatitlán de Morelos

