Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este jueves 12 de marzo informa que estará con muy nuboso con 29 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 31%.Viernes 13 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 20Domingo 15 de marzo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 19Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20