Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 12 de abril determina que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.

Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Puerto Vallarta

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24

Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21

Sábado 18 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21

Domingo 19 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Cancún

Clima en Ciudad de México

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tapalpa

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

