Clima en Puerto Vallarta hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Puerto Vallarta para este domingo 12 de abril determina que estará con cielo claro con 36 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 37 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 19%.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 22 grados.Según se informó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Oeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Martes 14 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 22Miércoles 15 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 24Jueves 16 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Viernes 17 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 21Sábado 18 de abril de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 21Domingo 19 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 20Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tapalpa Clima en Monterrey Clima en Chapala Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá