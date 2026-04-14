Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el martes 14 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este martes 14 de abril prevé que estará con cielo claro con 27 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se estima que sea de 12 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 20%.Según se establece, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Miércoles 15 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Jueves 16 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 14Viernes 17 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 13Domingo 19 de abril de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Lunes 20 de abril de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 12Martes 21 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 13Clima en Guadalajara Clima en El Salto Clima en Puerto Vallarta Clima en Zapopan Clima en Chapala Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Monterrey Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Cancún Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa