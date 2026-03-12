Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el jueves 12 de marzo de 2026

El clima en Mazamitla para este jueves 12 de marzo determina que estará con lluvia ligera con 24 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 25 grados.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 27%.

Según se establece, el clima presenta un 20% de probabilidad de lluvias con vientos del Noreste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Viernes 13 de marzo de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 9

Sábado 14 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Domingo 15 de marzo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

Lunes 16 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 11

Martes 17 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 8

Miércoles 18 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 9

Jueves 19 de marzo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 10

