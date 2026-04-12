Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 12 de abril determina que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Con respecto a la humedad, la misma rondará el 22%.A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Cancún Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Ciudad de México Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa Clima en Tlaquepaque Clima en Puerto Vallarta Clima en Monterrey Clima en Chapala