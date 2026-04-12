Clima en Mazamitla hoy: el pronóstico para el domingo 12 de abril de 2026

El clima en Mazamitla para este domingo 12 de abril determina que estará con algo de nubes con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Con respecto a la humedad, la misma rondará el 22%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 12 grados.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Mazamitla

Lunes 13 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 12

Martes 14 de abril de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

Miércoles 15 de abril de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 14

Jueves 16 de abril de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 14

Viernes 17 de abril de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 13

Sábado 18 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 12

Domingo 19 de abril de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 13

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Zapopan

Clima en El Salto

Clima en Cancún

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Ciudad de México

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

Clima en Tlaquepaque

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Monterrey

Clima en Chapala

