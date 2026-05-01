El pasado 27 de abril, el Gobierno de México, a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que el monzón mexicano favorecerá un clima de lluvias en el noroeste del país. Se espera una importante presencia de humedad durante junio, una disminución en julio y un nuevo incremento con precipitaciones superiores al promedio entre septiembre y octubre. Fabián Vázquez Romaña, coordinador general del SMN, detalló que la temporada de huracanes iniciará en may, mientras que las lluvias se establecerán de manera generalizada en junio.

El especialista señaló que, a partir de julio, se prevé que las precipitaciones se mantengan cerca o por debajo de los niveles históricos en varias regiones. Esto es consistente con el establecimiento del fenómeno de "El Niño", el cual afectará especialmente al noreste, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional.

De acuerdo con el portal especializado Meteored, la temporada de huracanes comienza estadísticamente el 15 de mayo en el Pacífico nororiental y el 1 de junio en el Atlántico, extendiéndose en ambos océanos hasta el 30 de noviembre. Sin embargo, las precipitaciones pueden adelantarse o retrasarse según las condiciones atmosféricas.

En México, aunque no existe una fecha oficial para el inicio de las lluvias, estas suelen comenzar con regularidad en la segunda quincena de mayo. Se establecen formalmente en junio, cuando las ondas tropicales, los ciclones y el ingreso de humedad impactan de lleno al país, normalizándose a lo largo del verano.

¿Seguirá el calor pese a las lluvias?

En cuanto a las condiciones térmicas, Vázquez Romaña destacó que se esperan temperaturas superiores al promedio histórico durante la mayor parte del verano. Además, los pronósticos para julio y agosto indican un alto potencial para el desarrollo de ondas de calor, con especial énfasis en el noreste de México.

Pronóstico de ciclones 2026 y estados más afectados

Respecto a la actividad ciclónica de la temporada 2026, se pronostica un dinamismo superior al promedio en el océano Pacífico, mientras que en el Atlántico se prevé una actividad cercana o inferior a lo normal. Este comportamiento responde directamente al desarrollo de "El Niño".

Según la estadística histórica de los últimos 62 años, las entidades mexicanas con mayor incidencia de impactos por ciclones tropicales son Baja California Sur, Quintana Roo, Sinaloa, Veracruz y Tamaulipas.

No obstante, el coordinador del SMN enfatizó que un pronóstico por debajo del promedio en el Atlántico no elimina el riesgo, ya que el impacto de un solo ciclón en el territorio nacional puede generar afectaciones severas.

En el Pacífico se estima la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales con nombre: de 9 a 10 serían tormentas tropicales, de 5 a 6 huracanes de categorías 1 o 2, y de 4 a 5 huracanes mayores (categorías 3, 4 o 5). Por su parte, en el océano Atlántico se espera el desarrollo de entre 11 y 15 sistemas con nombre: de 7 a 8 tormentas tropicales, de 3 a 5 huracanes de categorías 1 o 2, y 1 o 2 huracanes mayores.

ESPECIAL / SMN

Este escenario coincide con la fase cálida del fenómeno "El Niño-Oscilación del Sur" (ENOS). Se prevé una transición hacia las condiciones de "El Niño" durante el trimestre de mayo a julio, con una probabilidad del 61%, y una tendencia a fortalecerse en el pico de la temporada de ciclones, entre agosto y octubre. Hacia el invierno, existe un 25% de probabilidad de que evolucione a un evento muy fuerte.

Finalmente, las autoridades exhortaron a la población a mantenerse informada a través de los avisos y boletines oficiales emitidos por el SMN y la Conagua.

-Esta nota fue revisada con ayuda de inteligencia artificial y un editor-

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