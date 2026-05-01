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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el viernes 1 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este viernes 1 de mayo anticipa que estará con cielo claro con 32 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 34 grados.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Noroeste que irán a una velocidad de 5 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Sábado 2 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 15

Domingo 3 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 16

Lunes 4 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Martes 5 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 15

Miércoles 6 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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