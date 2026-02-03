Como parte de las actividades que se llevan a cabo en Guadalajara en el marco de la Serie del Caribe, que se celebra del 1 al 7 de febrero, la Dirección General de Prevención y Reinserción Social (Digpres) recibió a la selección panameña de béisbol en las instalaciones del Reclusorio de Sentenciados de Puente Grande, a fin de llevar a cabo sus entrenamientos y aprovechar los espacios deportivos del Estado.

La visita de los deportivas coadyuva al plan de reinserción social para las y los sentenciados. Se busca promover la disciplina, el respeto, el trabajo en equipo y la sana convivencia entre las personas privadas de la libertad, así como el desarrollo de habilidades sociales para su reintegración en sociedad, a través del deporte. El director general de Digpres, José Antonio López Zaragoza, destacó que el equipo de béisbol panameño permitirá fomentar valores en las y los reclusos.

"Agradecemos a la selección de pelota panameña por abrir un espacio en su agenda para compartir tiempo al lado de las personas en proceso de reinserción, lo más importante para nosotros es fomentar el deporte, la sana convivencia, el trabajo en equipo y la integración de las PPLs", anotó.

Asimismo, se espera que la presencia de un combinado internacional represente un mensaje de inclusión y confianza, además de invitar a que las personas privadas de su libertad participen en actividades de formación integral.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB